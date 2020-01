Boazumer (18) die politieman met mes verwondde krijgt werkstraf

De agenten waren afgekomen op een oproep van de vader van de verdachte. De vader was ongerust nadat zijn zoon het huis heeft verlaten. Die had geroepen zichzelf en anderen te vermoorden, toen zijn relatie eindigde.

Groot keukenmes

Toen de agenten de Boazumer aanspraken, bleek dat hij een groot keukenmes bij zich had. De punt van het mes stak door zijn mouw heen. Toen de agenten hem onder controle probeerden te krijgen, raakte een van hen gewond aan de onderarm.

Volgens de Boazumer heeft hij de agent niet bewust verwond, maar de agent verklaarde dat hij wel diverse keren in beweging met het mes heeft gemaakt. De politieman is nog altijd in behandeling bij een psycholoog en is aangedaan door het gebeuren.