Kunstenaar Sjoerd de Vries (78) overleden

Zijn handelsmerk was daarbij de gemengde techniek. De kunstenaar schilderde niet alleen met olieverf, maar bewerkte het kunstwerk ook met een mes. Sjoerd de Vries werkte vanuit zijn atelier in De Muntflat in Heerenveen.

Ondanks zijn kwetsbare gezondheid ging hij iedere dag om halfzeven 's ochtends naar Heerenveen, om na een dag werken rond zessen weer naar Leeuwarden terug te keren. De schilder noemde zijn atelier zelfs zijn 'magisch laboratorium'.

Naast zijn (zelf-)portretten was het natuurlandschap van De Deelen ook een favoriet onderwerp van De Vries. Zijn werk is onder andere te zien in Museum Belvédère in Oranjewoud. Sjoerd de Vries is 78 jaar geworden.