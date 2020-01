Dagvlinders hebben het moeilijk in Fryslân, volgend jaar nieuwe atlas

"Die twee trends maken dat het niet zo goed meer gaat met de dagvlinders", vertelt Siep Sinnema, voorzitter van de Vlinderwerkgroep Fryslân. Die werkgroep is sinds 2016 bezig met het maken van een nieuwe atlas van alle soorten dagvlinders in de provincie. Daarvoor worden die soorten nauwlettend in de gaten gehouden.

Ook aan de aantallen gewone vlinders kan worden opgemerkt dat ze last hebben van de droogte. "Iedereen kent de koolwitjes wel. Die hebben het ook erg slecht gedaan. Er waren veel minder dan in andere jaren. Maar er zijn ook enkele soorten die hebben geprofiteerd, zoals de distelvlinder. Die moet vanuit Zuid-Afrika komen en die heeft geprofiteerd van de zuidenwind. Maar dat is een uitzondering."