Voorzitter PvdA over raadslid Ameland: "Het mag, maar ik vind het niet kunnen"

Aanleiding voor de stap is dat Marinus zich niet thuis voelt in de coalitie van PvdA en AmelandEén. Marinus heeft het met haar partijgenoten over de verschillen gehad en uit dat overleg is gelekt naar de pers. Vanwege die vertrouwenscrisis is zondag voorzitter Tonnie Overdiep van de PvdA uit de partij gestapt.

"Het is altijd lastig om in een coalitie te zitten", volgens Konst. "Je sluit compromissen en daar moet je je aan houden. Daar zitten altijd spanningen op. En ik denk ook dat de kleine gemeenschap van het eiland meespeelt."

"Grote bezwaren tegen"

Dat Marinus blijft als partijloos raadslid, begrijpt de gewestelijk voorzitter niet. "Het mag, maar ik vind het niet kunnen. Ik heb daar grote bezwaren tegen. De partij kan het vertrouwen opzeggen in iemand die in de raad zit. Maar andersom kan dat niet, dan moet je opstappen."

De fractie van AmelandEén op Ameland wil zo snel mogelijk om de tafel met alle partijen in de raad. AmelandEén is de grootste partij op het eiland en vormde met de PvdA de coalitie. De PvdA had een zetel, en nu geen enkele meer.

Wethouder blijft voorlopig

AmelandEén wil met alle partijen praten over hoe er een nieuwe coalitie moet komen. Dat gebeurt over veertien dagen, na de installatie van de nieuwe burgemeester van Ameland, Leo Pieter Stoel. PvdA-wethouder Ellen Bruins Slot blijft voorlopig in functie.