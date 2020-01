Wiuwerter Siem van der Land bezorgd over zijn broer in Australië

Intussen heeft Van der Land weer contact gehad met zijn broer. "Zondagochtend heb ik even een moment met hem gebeld. Het vuur was zijn dorp gepasseerd. Zijn huis heeft geen vlam gevat, maar dat van zijn buren en andere gebouwen in het dorp wel. Hij was bekaf, maar hij is 'safe' en dat is het belangrijkst."

In het gebied waar broer Jappie woont, is de stroom eraf. "Het telefoonnetwerk werkt gelukkig nog. Maar het is een ramp. Als de vuren van Victoria en New South Wales bij elkaar komen, gaat het nog veel wreder. Het is niet te hopen dat dat ooit gebeurt. Het is intens droog en het is allemaal bos daar. Het is onvoorstelbaar hoe wreed het daar gaat."