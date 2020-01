Vlielander voetbalclub krijgt vrouwenelftal

De speelsters voor het team waren al snel gevonden. "We hebben twee weken geleden een oproep op Facebook gezet en de teller staat nu op genoeg spelers, dus we hebben het team ingeschreven", vertelt trainer Cees Visser van VSV'31. "we hebben er op dit moment negen, dus genoeg voor de zeven tegen zeven-competitie, maar we willen er nog wel graag een paar bij hebben."

De eerste wedstrijd is eind maart. "Qua sport is er veel te doen op het eiland, maar onze club is wel de enige die meespeelt in competitieverband."

Met het mannenelftal gaat het echter niet zo soepel. "We hebben Kerst Heida aangetrokken, een bekende naam uit de amateurvoetbalwereld, daar zijn we wel heel gelukkig mee", legt Visser uit. Hij zal de club in ieder geval tot de winterstop uit de brand helpen.