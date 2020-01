Cote Create nieuwe stadskunstenaar van Leeuwarden

Eind 2019 presenteerde Cote Create, echte naam Maria Jose Jara Veragua, samen met twee andere kandidaten hun plannen voor een vierkoppige jury. De twee andere kandidaten waren Tim Honnef en Caro Kroon. Bij de selectie heeft de jury gelet op meertaligheid en het vermogen om de inwoners van de gemeente te betrekken in de plannen. De komende twee jaar wil Cote Create de stad als haar canvas geburiken, waarbij de inwoners van de gemeente een grote rol spelen.

Mensen bij elkaar brengen

De jury heeft voor Cote Create gekozen, omdat zij in de korte tijd dat ze in Leeuwarden woont zichtbaar geworden is met haar illustratieve figuren in de stad. De jury is van mening dat Cote zeer enthousiast is en het in zich heft om grote groepen mensen bij elkaar te brengen in de periode dat ze stadskunstenaar is. Daarnaast heeft ze een eigen medium waarmee ze zich uitdrukt: illustratie.

Chileens

De kunstenaar is door haar Chileense afkomst van huis uit al meertalig. De jury is zeer benieuwd naar wat ze de stad te bieden heeft.

Cote Create is van oorsprong grafisch vormgever en kwam in maart 2019 in Leeuwarden wonen. Ze heeft onder andere de toegangspoort van Welcome to the Village gemaakt, het canvastasje voor hogeschool NHL Stenden ontworpen en haar ontwerpen zijn op verschillende winkelruiten in de stad te zien geweest.