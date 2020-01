Johannes Kramer geïnstalleerd als burgemeester van Noardeast-Fryslân

Kramer neemt het stokje over van waarnemend burgemeester Hayo Apotheker. Hij is de derde FNP-burgmeeester, na Theunis Piersma in Wonseradeel en Gerben Gerbrandy in Achtkarspelen.

"Blijf dichtbij de mensen staan, wees aanspreekbaar en wees open naar de mensen toe", is Gerbrandy's raad aan de hagelnieuwe burgemeester. Het is niet de eerste keer dat een FNP'er aan de slag gaat in een andere politieke functie en er kan sprake zijn van belangenverstrengeling. "Hij is zich bewust van de verschillende functies en ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt", besluit Gerbrandy.

Commissaris van de Koning Arno Brok benoemde dat ook bij zijn toespraak in de Grote Kerk. "Het moet wel duidelijk zijn dat dit een andere rol is. Hij is deskundig en professioneel genoeg om daar een goede balans in te houden."