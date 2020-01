Europees kampioenschap in Thialf is 'Wedstriid fan de Wike'

Het EK afstanden is een van de belangrijkste schaatstoernooien van het seizoen, naast de wereldkampioenschappen. "Helemaal omdat er dit seizoen geen EK allround en sprint is", zo zegt sportverslaggever Andor Faber. Het is voor de eerste keer dat dat toernooi in Heerenveen georganiseerd wordt.

Welke Friezen maken kans op een Europese titel? "Op de 5.000 meter natuurlijk Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Bij de vrouwen is Ireen Wüst kanshebber op de 1.500 meter en wie weet wat zij en haar vriendin Letitia de Jong op de 1.000 kunnen. Ook op de ploegenonderdelen is Nederland favoriet, al is het nog de vraag wie daarop zullen schaatsen."

Het gehele weekend is Omrop Fryslân erbij. Er wordt op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmiddag verslag gedaan van het evenement. Op internet is alles terug te lezen.