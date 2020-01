Politieke crisis Ameland: raadslid Marinus stapt uit PvdA, weer om tafel over coalitie

Erg geschrokken

De fractie van AmelandEén wil zo snel mogelijk om tafel met alle partijen in de raad, nu Marinus uit de coalitie is gestapt en ook uit de PvdA. AmelandEén is de grootste partij op het eiland en vormde met de PvdA de coalitie. De PvdA had één zetel en is die nu kwijtgeraakt.

Andries Metz van AmelandEén: "We zijn erg geschrokken van het vertrek van Overdiep en Marinus. Het zijn zeer gerespecteerde collega's geweest en we hebben altijd een super samenwerking gehad. We betreuren het ten zeerste." Volgens Metz kon Marinus zich in de coalitie met zijn partij niet profileren hoe zij dat wilde en is het daarom misgegaan.

Nieuwe burgemeester

AmelandEén wil een nieuwe, stabiele coalitie, aldus Metz. "Voor ons staat stabiliteit echt op plaats één. Dat avontuur zijn we de afgelopen twee jaar met de PvdA aangegaan, en dat gaan we gewoon weer voortzetten in de nieuwe samenwerking." De gesprekken met de andere partijen zullen plaatsvinden na de installatie van de nieuwe burgemeester van Ameland Leo Pieter Stoel op 16 januari. PvdA-wethouder Ellen Bruins Slot blijft voorlopig in functie.