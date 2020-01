Nieuwjaarstoespraak Buma: 'Stad en land twee kanten van dezelfde medaille'

Volgens burgemeester Buma zijn stad en land in Fryslân 'twee kanten van dezelfde medaille.' Zo noemt hij in de toespraak ook de containerramp. "Een jaar geleden lagen de kusten van de Waddeneilanden bezaaid met de rotzooi uit de MSC Zoe. Een jaar later zijn de gevolgen nog merkbaar in het milieu."

Leeuwarden: centrumfunctie boeren

Buma geeft aan dat de onzekerheid door de stikstofcrisis groot is. "Leeuwarden is de centrumstad als boeren die het gevoel hebben dat het water hen aan de lippen staat, hier in de stad komen betogen." Volgens hem laat het vooral zien dat stad en platteland bijeen horen. "De boeren hebben ook mij deze eerste maanden flink bezig gehouden", zei hij verder.

"Je hoort stemmen dat er minder boeren zouden moeten komen, omdat de agrarische sector nu niet duurzaam genoeg zou kunnen opereren." Fryslân is volgens hem juist het ideale gebied voor een 'duurzame toekomstgerichte landbouw'. Daar zou ook de stad Leeuwarden van meeprofiteren, bijvoorbeeld als het om de zuivelsector, meelfabrieken en vleesverwerking gaat. "VION laat zien dat ook de vleesvervangende industrie hier toekomst heeft."

Legacy van CH2018

Gaarnaast ging Buma in op de 'legacy' van Culturele Hoofdstad 2018. Volgens hem ligt in het succes van 2018 ook een opdracht voor de toekomst: "Het duurzaam vasthouden van de energie en de kracht van 2018." Daar zou Leeuwarden al goed mee bezig zijn, vindt hij. De burgemeester noemt Fuorza Bruta, Compagnie Carabosse en Unesco City of Literature als voorbeelden.

Politiecapaciteit

Desondanks benoemt Buma ook dat er 'een handvol van de 143 evenementen' volgens jaar niet door kunnen gaan. Dat komt omdat de politiecapaciteit maar eenmaal kan worden ingezet, en Buma legt de prioriteit bij politie in de wijken. Halverwege december werd al bekend dat het festival Promised Land, Brak in het Park, twee Oktoberfesten en het Tuinfeest in de Prinsentuin zijn geschrapt omdat er te weinig politie is.