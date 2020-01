Wat moet er in de 'Canon van Ameland' worden opgenomen?

Voorbeelden van personen zijn volgens Meinte Bonthuis van De Ouwe Pôlle walvisvaarder Hidde Dirks Kat, schilder Tames Oud en kardinaal de Jong. "Maar ook voetballers Rudy en Francisco Metz en Jan Bruin", vertelt Bonthuis. Bij belangrijke evenementen kan men denken aan de walvisvaart, de bootverbindingen en de onafhankelijkheid van het eiland.

Iedereen mag vijf belangrijke gebeurtenissen en vijf personen aandragen, zowel eilandbewoners als bezoekers. Dat kan tot 20 januari.

Op 22 januari zal er in het natuurcentrum in Nes op het eiland een discussieavond worden gehouden, waarbij het publiek kan meepraten over welke gebeurtenissen en personen in de canon moeten worden opgenomen. Aan het eind van de avond zal er een canoncommissie worden samengesteld. Die zal de definitieve selectie van de canon maken en die later in 2020 presenteren.