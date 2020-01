Burgemeester Sluiter wil plan om drankgebruik jongeren te beperken

"Er zijn Harlingers die roken, en drinken, of drugs gebruiken, of alles tegelijk en veel. Veel te veel soms," zei burgemeester Sluiter in zijn toespraak. "Dat teveel leidt gemakkelijk tot onmaatschappelijk gedrag. Ook jongeren onder de 18 drinken in Harlingen."

Onderzoek

"Onderzoek wijst uit dat je bij onze supermarkten, sportkantines en cafés als 18-minner moeiteloos je drankje kunt kopen," moet Sluiter eerlijk toegeven. "Dat kan zo niet doorgaan en we gaan een plan van aanpak maken waar we dat verbod op alcohol aan jongeren onder de 18 gaan handhaven."

Niet direct voor vuurwerkverbod

Burgemeester Sluiter had het ook over de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk. Volgens hem is Oud en Nieuw rustig verlopen, de politiechef gaf aan dat er geen noemenswaardige incidenten waren. Toch sprak hij uitgebreid over een vuurwerkverbod. Hij is niet direct voor zo'n verbod. "Ik hol niet meteen achter iedereen aan die met het volgende verbod aankomt. Voor een vuurwerkverbod moet draagvlak zijn," zei hij.

Hij zei dat zijn collega-burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen wel aangegeven heeft 'op een kantelpunt' te staan en dat het draagvlak toeneemt. "Dat dacht ik ook, maar als ik hoor dat er opnieuw meer uitgegeven is aan vuurwerk dan de voorgaande jaren, dan lijkt het daar nog niet meteen op." Ook benadrukt Sluiter dat bij een verbod ook handhaving nodig is. "En we hebben al een groot probleem met onvoldoende te beteugelen criminaliteit in dit land."

Positief

Verder was Sluiter zeer positief over Harlingen in zijn toespraak. Hij was met name te spreken over de bouwwerkzaamheden in en om Harlingen. Verder sprak hij over de toename van het aantal banen, de daling van het aantal WW-uitkeringen, het sluitend krijgen van de begroting, tentoonstellingen in het Hannemahuis en het binnenhalen van de Tall Ships Race voor 2022.