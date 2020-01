Sportcast: "Met Kallon wordt Cambuur kampioen"

"Bij de vrouwen was er niets aan"

Afgelopen weekend was het NK Shorttrack in Leeuwarden. Bij de mannen was Sven Roes de verrassende winnaar. Bij de vrouwen was Suzanne Schulting verreweg de beste. Roelof de Vries concludeert daarom "Bij de vrouwen was er niets aan."

Andor Faber had wat te klagen over de favorieten bij de mannen: "Ze laten zich er zo makkelijk afrijden door een broekje van 20, kom op!" Roelof de Vries vindt alleen de echte toppers de moeite waard in Nederland: "Als Schulting en Knegt er niet zijn, dan is het shorttrack in Nederland niets."