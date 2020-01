Van slavenketting tot ambtsketen: nieuwe hanger burgemeester vol geschiedenis

Trots haalt Piersma de ambtsketen tevoorschijn uit een grote kluis. "Kijk, hier zijn we dan mee bezig geweest", begint hij enthousiast zijn verhaal, terwijl hij de ketting omhoog houdt. De ketting bestaat uit negen afbeeldingen die allemaal een hoogtepunt van de gemeente voorstellen. "Van Bonifatius tot 'Wachten op hoog water', alles komt erin terug", zegt Piersma.

Surinaamse slavenketting

De ketting is voornamelijk bijzonder omdat die bestaat uit zilverwerk dat is ingestuurd door mensen uit de gemeente. "Inwoners die nog wat zilver thuis hadden liggen, konden dit opsturen. We hebben meer dan twee kilo ontvangen."

Wytse houdt een grote zak met zilvergoed omhoog. "Dit is wat er nog van over is, voor de rest hebben we alles gebruikt. Het meest opmerkelijke wat we hebben ontvangen, was een Surinaamse slavenketting. Die had een inwoner van Dokkum meegenomen uit dat land. Dat was echt fascinerend."