Dierenambulance De Waadhoeke in actie voor dieren in Australië

Al weken zijn de verschrikkelijke beelden dagelijks in het nieuws te zien: de brandende bossen in Australië. De branden zijn maar niet onder controle te krijgen en de verwachting is dat door aanhoudende wind en droogte het ergste nog moet komen. Veel mensen en dieren vluchten voor het vuur, maar voor veel dieren is het erg lastig om aan de vlammen te ontkomen.

Bijman: "Wij dachten: hier moeten we iets mee doen. Zo kwam wij op het idee om een doneeractie op touw te zetten en het begint intussen al te lopen." Zondagmiddag hebben de medewerkers van de dierenambulance de doneeractie opgezet. "We hebben inmiddels zo'n 2700 euro ingezameld", vertelt Bijman.

Goed terecht

Met het geld zullen hulpmiddelen worden aangeschaft voor de dieren en kunnen nieuwe onderkomens worden gebouwd. Ik ben bezig met het leggen van contacten met dierenorganisaties in Australië. Ik zorg ervoor dat het geld goed terechtkomt."