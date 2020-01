Medewerkers dierenambulance "behoorlijk geschrokken" van doodgeschoten zwanen

Twee van de drie gewonde zwanen lagen op dezelfde plek. "We vonden de verwondingen wel heel apart. Ze misten beide hun linkeroog", zegt Annet van der Helm van de dierenambulance. Een van de dieren had ook een gat in zijn vleugel. De andere had een gat in zijn hals. "Dat is best wel pittig om te zien", vertelt medewerker Tobias Drioel.

Er zijn foto's van de zwanen gemaakt en de politie heeft die doorgestuurd naar een specialist. Deze specialist geeft aan dat ze zijn neergeschoten, zegt Drioel. Er moet nog wel verder worden onderzocht of dat voor 100 procent waar is.

Zwanen verplaatst

Van der Helm: "De politie denkt ook dat ze zijn verplaatst, want ze lagen beide op dezelfde zij. De zijde waar het oog uit miste, lag op de grond. Dus dat konden de mensen ook niet zien. Wij zagen het ook pas toen we ze omdraaiden en schrokken behoorlijk." De derde zwaan is op een andere plek gevonden, maar had wel dezelfde soort verwondingen.

De medewerkers vinden het lastig om te zeggen wie het mogelijk heeft gedaan. "Het kan een jager zijn of een stroper, maar ook iemand die gewoon voor de lol vogels afschiet", zegt Drioel. "Bij alle zwanen miste ook de knobbel. Misschien dat die ergens voor gebruikt wordt, dat weten we niet.

Politie bellen

Ze doen een oproep aan mensen in Rottum, Oudehaske en omgeving om de zwanen in het gebied goed in de gaten te houden en als ze iets verdachts zien, onmiddellijk de politie te bellen.