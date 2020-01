AquaZoo krijgt meer dan 500 kerstbomen binnen uit de hele provincie

De dierentuin geeft afgedankte kerstbomen in plekje in het park, zodat ze een tweede leven krijgen. Jeroen Loomeijer van AquaZoo is blij verrast met de massale stroom van bomen. "We hadden nooit gedacht dat zo veel mensen gehoor zouden geven aan onze oproep. Je moet tenslotte toch de boom in de auto laden en speciaal naar ons toe rijden. Het is echt mooi om te zien dat zo veel mensen die moeite willen doen. Dat geeft wel aan dat Friezen echt begaan zijn met de natuur en zich oprecht willen inzetten om bomen duurzaam te gebruiken."