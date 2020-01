Paauw nieuwe directeur Sportbedrijf De Fryske Marren

"Als sportbedrijf staan we voor de uitdaging om het sporten en bewegen in gemeente De Fryske Marren te stimuleren en te faciliteren", zegt Paauw.

Ook zwembad Swimfun in Jouwer valt onder Sportbedrijf De Fryske Marren. "In oktober 2019 zijn we uitgeroepen tot het Beste Zwembad van Nederland in de categorie van baden met meer dan 200.00 bezoekers", stelt Paauw trots.