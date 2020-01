Zandwinbedrijf Royal Smals komt met elektrische schepen om meer draagvlak te krijgen

De afgelopen heeft zandwinbedrijf Royal Smals diverse gesprekken gehad met zowel omwonenden als organisaties om haar plannen voor zandwinning in de IJsselmeerkust toe te lichten. Herms: "We overleggen met natuurorganisaties, omwonenden en rijkswaterstaat. Al die gesprekken geven ons positieve energie."

Groen licht

Uit die gesprekken haalt Royal Smals diverse zaken waar ze rekening mee zal houden. "We zijn aan het kijken om de hoogte van de zandinstallatie terug te brengen en de installatie transparant te laten", noemt Herms als voorbeeld. "Zo willen we meer draagvlak creëren. Uiteindelijk hopen we dat het project doorgang kan vinden en dat we een invulling kunnen geven die ons allemaal past. Een aantal partijen is inmiddels zo ver dat ze groen licht geven."

Conflict in de gemeente

Wie nog geen groen licht heeft gegeven, is de gemeente De Fryske Marren. De plannen voor zandwinning in het IJsselmeer zorgden in 2019 voor volop onrust in de gemeente. Het leidde zelfs tot een conflict in het college van burgemeester en wethouders.

Raad van State

De FNP-wethouders legden hun functie neer omdat hun partij tegen de zandwinning is en het college voor. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad tegen het plan voor zandwinning. Zandwinbedrijf Royal Smals ging meteen in bezwaar tegen het besluit van de gemeente om een streep te zetten door de gaswinplannen. Op dit moment ligt de zaak bij de Raad van State. Een exacte datum is nog niet bekend.