Prognose: Zuidwesthoek van Fryslân een van de snelst groeiende economische regio's

Wethouder Frans Veltman van De Fryske Marren is blij met de plaats in de top 4 van Nederland, maar blijft realistisch. "Het is een mooi lijstje waar we in staan, maar het gaat over de prognoses voor 2020. Dus wij moeten het nog waarmaken."

Harde kern

De gemeente focust op het ondersteunen van het eigen bedrijfsleven. Veltman: "Als je de mkb'ers maximaal ondersteunt, dan zie je daar de meeste groei. Ook de toeristische sector is voor ons heel belangrijk. Maar ook onze innovatiekracht op het gebied van watertechnologie is groot. Bovendien hebben wij een sterk mkb, dat de harde kern vormt van onze economische groei."

Langetermijnsucces

Om er voor te zorgen dat bedrijven zich thuis voelen in de zuidwesthoek van Fryslân hebben beide gemeenten geregeld gesprekken met de ondernemers. Veltman: "Wij hebben structureel overleg met bedrijven uit de regio om te kijken waar wij ze kunnen steunen. Als bedrijven zich hier willen vestigen, hebben wij daar ook goede gesprekken mee om te zien waarom ze hier willen komen. Wij hebben niets aan bedrijven die zomaar weer weg zijn. het gaat om langetermijnsucces."