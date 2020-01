Tankwagen ramt viaduct bij Marsum en verliest tank

De grote, groene tank van de vrachtwagen was leeg en kwam volledig los van het onderstel van de wagen en op de vluchtstrook terecht. De tankwagen had waarschijnlijk zout vervoerd. De chauffeur van de tankwagen is niet gewond geraakt.

Vanwege het ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Verkeer kan over de linker baan rijden. Een berger is druk bezig om de beschadigde tank weg te halen, die wordt weer op het chassis getakeld. Daarna wordt de vangrail gerepareerd, de weg schoongemaakt en het viaduct onderzocht op schade. Verwacht wordt dat alles rond 16.30 uur klaar is.