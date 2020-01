Kanshebbers op titel Friese onderneming 2020 bekendgemaakt

De genomineerden voor de verkiezing van de Friese onderneming van 2020 zijn bekend. De bedrijven Maarsingh & Van Steijn in Leeuwarden, Bolt Kassasystemen in Leeuwarden, Oreel Groep in Hallum, Spinder Stalinrichtingen in Drachten, FrieslandLease in Drachten en UCC Coffee in Bolsward zijn de zes ondernemingen die kans maken op de titel.