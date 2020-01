Buma sluit weer twee drugswoningen

Burgemeester Sybrand Buma uit Leeuwarden heeft twee huizen in de gemeente laten sluiten vanwege drugscriminaliteit. In Warten is een huis aan de Rounwei op slot gegaan. Daar had de politie eerder cocaïne en amfetamine gevonden en ook verpakkingsmateriaal en weegschalen met poederresten. In Leeuwarden is een woning aan de Jan van de Capellestraat gesloten, omdat er eerder een hennepkwekerij was gevonden.