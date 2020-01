Noordelijke brouwers maken historisch bier in Harlingen

Gerard Ypenga van Het Brouwdok vertelt over het recept voor het middeleeuws biertje. "In onze botteltank kunnen we zo'n 4000 liter bottelen. We hebben hier een moderne brouwerij, waar we in Harlingen erg blij mee zijn. In dit oude recept werken ze met heel veel haver, dat we apart behandelden omdat het een heel bijzondere grondstof is."

Bierfestival

Elk jaar wordt er voorafgaand aan het Bierfestival in Groningen een recept uitgekozen dat wordt gebrouwen. Zo'n recept komt uit oude boeken en archieven. Ook hobbybrouwers worden uitgenodigd om zo'n oud recept te maken.

Het bijzondere aan dit biertje is dat veel ingrediënten uit de regio komen. "In Groningen is een boer die hop verbouwd, dat we gebruiken. Datzelfde geld voor haver, die uit de omgeving komt. Zo willen we de oude bierstijl zo veel mogelijk reproduceren."