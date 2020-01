Facelift voor zwembad Nij Sudersé in Lemmer

"De eerste reacties waren positief, leuk kleurtje en leuke aankleding", vertelt Martin Doef. "Zo'n moment is uiteraard altijd spannen, maar we hadden deze goede reacties wel verwacht. We hebben iets meer kleur aangebracht in het zwembad en wat meer planten neergezet. Dat is de eerste fase van de opknapbeurt." Er zijn nog meer plannen voor de balies en de entree. Ook die worden nog vernieuwd. En er komt led-verlichting in het zwembad.

Een beetje lokken

Martin en Jinke Doef zijn geen volslagen onbekenden in de zwemwereld. Martin: "Ik ben een paar jaar bedrijfsleider geweest in De Rolpeal in Workum. Toen dit zwembad in Lemmer vrijkwam, leek ons dat een mooie kans." Met de opknapbeurt willen Martin en Jinke hun eigen draai aan het zwembad geven. Martin: "Je moet de mensen toch een beetje lokken. We gaan ook meer activiteiten organiseren voor de kinderen en ouderen."

Officiële opening

Volgende week zaterdag is de officiële opening van het vernieuwde zwembad. Dan wordt ook het nieuwe logo bekend gemaakt. Van 14.00 tot 16.00 uur is er een inloopmiddag, zodat iedereen het vernieuwde zwembad kan aanschouwen.