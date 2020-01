Brand in Akkrumer pizzeria La Copita

Omdat de vlammen naar buiten sloegen, is behoorlijk groot ingezet. De korpsen van Akkrum, Grou en Heerenveen kwamen in actie. De brand begon op de eerste verdieping. Het gebouw staat aan beide kanten dicht op andere bebouwing. Dus was het zaak om uitbreiding van de brand te voorkomen.

Brand meester

De brandweerkorpsen wisten de brand binnen een uur onder controle te krijgen. De stichting Salvage is ingeschakeld om de gedupeerden te helpen met de schade. Er is veel brand-, rook- en waterschade.