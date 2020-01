Hoofdsponsoren IFKS verlengen contract met drie jaar

Beide bedrijven waren de afgelopen drie jaar ook al voor hetzelfde bedrag sponsor van de IFKS. Dat contract liep dit jaar af.

Voorzitter Sicko Heldoorn van de IFKS is is blij dat beide bedrijven aanblijven als sponsor. "Het zijn degelijke en betrouwbare sponsoren, waar we goede ervaringen mee hebben."

Naast de twee hoofdsponsoren zijn er nog 27 bedrijven die bij de zakenclub van de IFKS horen. Zij dragen ieder jaar 1.000 euro bij.