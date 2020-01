jandepolitieman

Schokkende beelden! Wij werden gevraagd door de dierenambulance en troffen het volgende aan. Een ernstig en zeer kwalijk geval van dierenleed. Deze witte zwanen zaten gistermiddag nog bij elkaar in het weiland bij Rottum achter Heerenveen. Enige uren later lagen ze met schotwonden en dood langs de weg. Wij werden gebeld door de dierenambulance. Heedt u tips of iets gezien, bel dan 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Triest maar waar, daarom laat ik dit aan jullie zien en wordt delen gewaardeerd. #Politiezuidoostfryslan #instapolice #politie #dierenleed #dierenambulanceheerenveen #dierenambulance #zwanen #kogel #afgeschoten #rottum #friesland #112 Heerenveen #112wolvega