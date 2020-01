Sven Roes Nederlands kampioen shorttrack: "Vorig jaar streste ik nog, nu veel minder"

Roes ging in de Leeuwarder Elfstedenhal als klassementsleider naar de superfinale over 3000 meter. Daarin was de tweede plaats voldoende. "Ik ben ontspannen gebleven, relaxed. Vorig jaar streste ik nog heel erg, maar dit jaar veel minder."

Een jaar geleden werd Roes al derde op het NK, maar hij kwam daarna niet bij de nationale trainingsselectie. Na overleg bleef hij bij zijn eigen ploeg. "Samen hebben we besloten dat ik nog een jaartje in m'n techniek moest investeren. Achteraf is dat een goede keuze geweest. Nu zou ik wel de volgende stap willen en kunnen maken. Vorig jaar was het een jaartje te vroeg, maar nu ben ik er wel klaar voor."

Rap en shorttrack

Roes legt zich niet alleen toe op het shorttrack: met shorttrackvriend Steyn Land rapt hij onder de naam Broezn. "We hebben een eigen YouTube-kanaal", lacht Roes. "Gewoon, omdat we het leuk vinden. En in de zomer hebben we veel tijd. Dylan Hoogerwerf heeft voor ons een beat gemaakt, daarop rappen wij. We hebben veel goede reacties gekregen."

Als hij moet kiezen tussen shorttrack en muziek, dan weet Roes het wel: "Dan toch maar shorttrack."