LDODK wint met grote cijfers van Blauw Wit en blijft koploper

In sporthal Kortezwaag in Gorredijk wilden de Friezen zich revancheren voor de nederlaag eerder dit seizoen in de veldcompetitie in Amsterdam (15-13). Bovendien kon LDODK de koppositie weer overnemen van PKC uit Papendrecht en TOP uit Sassenheim, die allebei zaterdag al hadden gewonnen.

Snel een grote voorsprong

LDODK begon sterk aan de wedstrijd en had al snel grote voorsprong te pakken. Bij rust was het 15-8.

De krachtsverhoudingen waren in de tweede helft hetzelfde. Beide ploegen scoorden na rust een keer vaker dan in de eerste helft, wat een eindstand van 31-17 betekende. Het is de tweede keer van het seizoen dat LDODK meer dan dertig punten scoort in een wedstrijd. In de slotfase liet Mulder een paar wisselspelers in actie komen.

Lieneke Pries en Erwin Zwart waren beiden goed voor zes punten bij LDODK.

Volgende week topper

Volgende week gaat LDODK op bezoek bij TOP. Die ploeg staat derde, met een puntje minder dan LDODK.