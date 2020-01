VC Sneek wint zonder setverlies in Gennep

Anlène van der Meer en Iris Reinders zorgden allebei voor vijftien punten voor VC Sneek.

Het was de eerste wedstrijd van It wie de VC Sneek in 2020. De laatste wedstrijd voor kerst won Sneek al met 3-0 op bezoek bij Regio Zwolle, ook een ploeg die hoger staat. Zwolle is komende woensdag ook de tegenstander. Dan treffen de ploegen elkaar in Sneek.