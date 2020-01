Trainer Jasper Bouma langer bij VV Buitenpost

Volgens het bestuur van Buitenpost is er een goede klik met Bouma en Van der Veen. "Jasper is een jonge, gedreven trainer die bij onze club past. Wietse is zeer loyaal en met zijn ervaring een goede aanvulling binnen de technische staf", zegt waarnemend voorzitter Rudi Stuursma. De spelersgroep wilde ook dat beide trainers langer blijven.

'Spel is beter dan vorig seizoen'

Buitenpost staat momenteel laatste in de hoofdklasse B, maar volgens het bestuur speelt de club soms beter dan vorig seizoen. Alleen de punten blijven nog uit.

Bouma maakte vorig seizoen de overstap van BCV, de club die is opgegaan in fusieclub FC Burgum. Hij heeft het naar z'n zin bij Buitenpost. "Ik heb me hier direct thuis gevoeld", zegt hij. "De mening van de spelersgroep was het belangrijkste om nog een seizoen door te willen gaan."

Komende vrijdag gaat Buitenpost naar het Spaanse Benidorm voor een trainingskamp. Ruim een week later hervat de club de competitie.