Suzanne Schulting is Nederlands kampioene, al voor de superfinale begint

In 2017 is Suzanne Schulting ook al eens Nederlands kampioene geworden. Toen pakte ze alle drie afstanden én de superfinale.

Tweede bij de 1.000 meter is Rianne de Vries geworden, en derde werd Lara van Ruijven. Plek twee en drie de 500 meter waren Yara van Kerkhof en Rianne de Vries. Op de 1.500 meter waren twee en drie Rianne de Vries en Lara van Ruijven.

De mannen

Bij de mannen is het nog spannend en moet er wel op de superfinale worden gewacht voor er een Nederlands kampioen bekend is. Bij de 1.000 meter is Daan Breeuwsma uit Akkrum eerste geworden, gevolgd door Sven Roes uit Gytsjerk en Friso Emons uit Tilburg. Bij de 500 meter was de top drie Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout en bij de 1.500 meter was de top drie Sven Roes, Daan Breeuwsma en Friso Emons.