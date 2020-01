Sjinkie Knegt teleurgesteld in bondscoach Jeroen Otter: "Ik ben wat bits"

Knegt is teleurgesteld over de woorden van zijn coach. Hij is fit, knapt goed op van zijn brandwonden en hoopt op deelname aan het EK in Debrecen. Niet als deelnemer aan het individuele toernooi, maar met de relayploeg."

Volgens bondscoach Jeroen Otter moet Sjinkie Knegt nog even geduld hebben. "Hij heeft nog tijd nodig, want Sjinkie wil meteen om een podiumplek strijden. Hij is nu iets té enthousiast." Knegt is het daar echter niet mee eens.