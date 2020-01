Wijnjewoude bezig met verkeersveiligheid

De werkgroep Verkeer en Veiligheid heeft een informatieavond georganiseerd in MFC De Swingel. Er is een reeks aanbevelingen opgesteld. Zo ziet plaatselijk belang graag een poortconstructie in de Merkebuorren, de hoofdstraat door het dorp. Het gaat dan om de plekken waar de 30-kilometerzones beginnen, aan weerszijden van de weg.

Stillere graskeien

Het gaat niet enkel om de veiligheid, maar de werkgroep wil ook overlast zoveel mogelijk beperken. Zo wil men graag dat de graskeien naast de Weinterp worden vervangen door een stillere variant. Er ligt al een proefstrook en daar is plaatselijk belang zeer over te spreken.

Rijsnelheid verlagen

Verder wil men graag dat er in de Weinterp versmallingen komen in het 60-kilometertraject. Als de brug in de Mouneleane boven het dorp wordt vervangen, wil plaatselijk belang daar ook graag aanpassingen om de rijsnelheid te verlagen. De weg van de Merkebuorren Oost tot de kruising met de toegangsweg naar Ald Duerswâld zou opnieuw kunnen worden bestraat. Ten slotte wil de werkgroep graag dat het verkeer dan van recht op de Duerswâldmerwei komt, voorrang krijgt.