Dorpsbelang Dronryp bezorgd over ouderencomplex Drenningahof

Volgens dorpsbelang heeft ook gemeente Waadhoeke nog wat te zeggen over Drenningahof, omdat het een zogenoemde 'toegelaten instelling' is. Dat heeft bij verkoop ook toestemming van de gemeente nodig. "Deze situatie baart ons, als bestuur Dorpsbelang, wel enige zorgen," schrijft Peter Tangheitter uit naam van het bestuur.

Ouder complex

Het complex aan de Hearewei is te koop gezet door woningcorporatie Habion, dat in Utrecht zit. In Drenningahof zitten 60 appartementen, een dienstwoning en vier garageboxen. Lan niet alle appartementen worden momenteel door ouderen bewoond en er is ook veel leegstand. Dat zou te maken hebben met het ouder worden van het pand uit 1973 en met de keuze van senioren om vaker voor andere woonvoorzieningen te kiezen. Er zijn volgens de makelaar 39 appartementen bewoond.

Vraagprijs

De coöperatie Wonen NW-Friesland en gemeente Waadhoeke hebben diverse malen met Habion om tafel gezeten, maar vanwege de hoge vraagprijs zouden zij er niet zijn uitgekomen. Er ligt wel een exploitatieverplichting op het complex, dus het mag niet zomaar worden gesloopt en bewoners kunnen er blijven wonen.

Belangstellenden konden zich tot 13 december bekend maken bij Hoekstra Bedrijfsmakelaars. Het is nog niet bekend of het complex is verkocht.