Boekekast #15: 'Wek yn 'e rivier' van Durk van der Ploeg

Durk van der Ploeg

Durk van der Ploeg heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan. In 2011 verscheen de omnibus 'De oarloch fan Durk van der Ploeg', een heruitgave van de romans 'It wrede foarjier'. 'Reis nei de Kalkman' en 'It lekken oer de spegel' in één boek. In de romans staat de Tweede Wereldoorlog centraal. Met 'Wek yn 'e rivier', in 2019 uitgegeven door Het nieuwe Kanaal, schreef Durk van der Ploeg opnieuw een boek waar de oorlog een centrale plek inneemt.