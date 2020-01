Eerste Elfstedenwinnares in sportdocumentaire, met dank aan Friese beelden

In het NTR-programma Andere tijden Sport is zondag aandacht voor Lenie van der Hoorn-Langelaan. Zij kwam op 21 februari 1985 als eerste vrouw over de finish in de Elfstedentocht, enige tijd na Evert van Benthem. Er was destijds niet veel aandacht voor haar prestatie, beelden zijn er amper gemaakt. Het was echter bijzonder, want het was voor het eerst dat vrouwen mochten deelnamen aan de tocht.