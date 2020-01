Man slaat op de vlucht na ongeluk en is na achtervolging gepakt in Damwâld

Het ongeluk was rond kwart voor acht in Leeuwarden. De verdachte reed met hoge snelheid weg, maar werd later toch door de politie gevonden. In Damwâld is de automobilist achtervolgd, daarbij is een van de politieauto's tegen een paaltje terechtgekomen. De achtervolging ging te voet verder, maar uiteindelijk kon de verdachte worden aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en wil ook graag meer informatie over het ongeluk eerder op de avond. De politie is ook op zoek naar de aangereden tegenpartij van eerder die avond.