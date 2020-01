Seinstra over laatste Elfstedentocht: "Het besef wordt nog steeds sterker"

Zaterdag is het precies 23 jaar geleden dat er voor het laatst een Elfstedentocht werd gereden. Dat gebeurde op 4 januari 1997. "Het is toch niet voor te stellen dat er nog geen nieuwe geweest is," vertelt Seinstra. "Nog altijd denk ik elke ochtend als ik van bed kom: waar zou ik nu ongeveer zijn qua tijd?"

Wanneer er weer een Elfstedentocht komt, wil de oud-winnares de tocht graag nog een keer schaatsen. "In de tour dan natuurlijk. Maar ik heb ook nog een marathonteam dat ik moet begeleiden, dus ik sta wat in de spagaat. maar mijn man is er vaak bij, dus misschien zou die dat dan kunnen doen."

Bewuster meemaken

Om de sfeer rond de tocht mee te maken is toch wel een grote droom van Seinstra. "Het lijkt mij super. Ik kon in 1997 natuurlijk geen koffie of chocolademelk nemen. Bij een nieuwe Elfstedentocht zou ik het allemaal veel bewuster mee kunnen maken."

Ook bij het Schaatsmuseum in Hindeloopen zitten ze te wachten op een nieuwe Elfstedentocht, na 23 jaar afwezigheid.