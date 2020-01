Sjinkie Knegt maakt mogelijk volgende maand shorttrackrentree

"Hoe mooi is het om Sjinkie voor eigen publiek te kunnen laten starten", zegt Otter, die aanwezig was bij de Nederlandse kampioenschappen shorttrack in de Leeuwarder Elfstedenhal. "Hij heeft nog tijd nodig, want Sjinkie wil meteen om een podiumplek strijden. Hij is nu iets té enthousiast."

Lang revalidatietraject

Begin januari vorig jaar raakte Knegt zwaargewond toen hij zijn houtkachel met thinner aan wilde steken. Hij liep ernstige brandwonden op. Na een lang revalidatietraject staat de Bantegaster ondertussen weer op het ijs.