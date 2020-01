UNIS Flyers verslaan hekkensluiter Tilburg na matig begin

De Flyers begongen net al te bêst tsjin de hikkeslúter en kamen yn de sande minút op efterstân troch in doelpunt fan Van Uijtrecht en in minútsje letter wie it ek al 2-0 nei in goal fan Bruijn. De Feansters werpakten harren gau, want Trevor Peterson en Juha Kiilholma soargen derfoar dat it nei in kertierke al wer lyk wie.

Yn de twadde perioade pakten de Flyers de foarsprong troch nei in goal fan Lars den Edel, mar al gau makken de Tilburg Trappers wer lyk mei in goal fan Joey Mei. In minútsje letter makke Den Edel syn twadde al wer en pakte sa de foarsprong wer. Krekt foar it skoft skeat ek Petersen in penalty binnen en soarge sa foar de 3-5.

De Flyers besochten yn de tredde perioade de foarsprong út te wreidzjen mar slaggen dêr net echt yn. Trevor Hunt skoarde de 3-6, mar it waard fuort ek wer 4-6. In pear minuten letter barde dat wer: Hunt makke de 4-7, mar Leppers sette de Trappers wer op 5-7. Krekt foar tiid skeat Jasper Nordemann noch de 5-8 binnen.

De Flyers begonnen niet al te best tegen de hekkensluiter en kwamen in de zevende minuut op achterstand door een doelpunt van Van Uijtrecht en een minuutje later was het ook al 2-0 na een goal van Bruijn. De Feansters herpakten zich snel, want Trevor Peterson en Juha Kiilholma zorgden ervoor dat het naar een kwartiertje alweer gelijk was.

In de tweede periode pakten de Flyers de voorsprong door een goal van Lars den Edel, maar al snel maakten de Trapper weer gelijk met een goal van Joey Mei. Een minuutje later maakte Den Edel zijn tweede en pakte zo de voorsprong terug. Net voor rust schoot Petersen een penalty binnen en zorgde zo voor de 3-5 tussenstand.

De Flyers probeerden in de derde periode de voorsprong uit te breiden maar slaagden daar niet echt in. Trevor Hunt scoorde de 3-6 maar het werd meteen ook weer 4-6. Een paar minuten later gebeurde dat weer: Hunt maakte de 47 waarna Leppers de Trappers weer op 5-7 zette. Net voor tijd schoot Jasper Nordemann nog de 5-8 binnen.