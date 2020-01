Fractievoorzitter FNP: "Geluid van de regio laten klinken in landelijke politiek"

FNP'er Germ Gerbrandy zit nu in de Eerste Kamer voor de OSF, een samenwerkingsverband van regionale partijen. Als je die OSF om zou vormen in een 'partij van de regio's' die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen, dan kan zoiets wel eens veel stemmen opleveren.

Geluid voor de regio

De actuele discussie over de kloof tussen randstad en regio geeft aan dat het hard nodig is dat er in de Tweede Kamer in Den Haag een partij komt die het geluid van de regio laat klinken, denkt Corlienke de Jong. De FNP zal zoiets echter niet op eigen mankracht doen, maar in samenwerking met andere regionale partijen uit onder anderen Groningen en Limburg.

De FNP nam begin deze eeuw nog de beslissing om vooralsnog niet mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar volgens De Jong is de situatie nu anders en is er alle reden op opnieuw te proberen om in samenwerking met andere regionale partijen in de Tweede Kamer te komen. De partij moet hier dan wel mee aan de slag, want de eerstvolgende Kamerverkiezingen zijn in 2021.