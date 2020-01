De ijshockeyers van UNIS Flyers zijn het nieuwe jaar goed begonnen. In de eerste wedstrijd van 2020 werd Chiefs Leuven met 8-1 verslagen. In de reportage de hoogtepunten en reacties van de Flyers, die halverwege het seizoen de BeNeLeague-koploper zijn. De Flyers spelen 15 januari de bekerfinale tegen Nijmegen in Eindhoven. Die finale begint om 20.00.