Omrop TIP: De Roma in de Bulgaarse Culturele Hoofdstad Plovdiv

In januari 2019 nam de Bulgaarse stad Plovdiv het stokje over van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa met als leidend thema: 'Zajedno/Met elkaar'. Maar Plovdiv is ook de stad met de grootste Roma-getto van de Europese Unie. Tienduizenden Roma wonen apart in de arme wijk Stolipinovo. Profiteren de Roma wel mee van de welvaart en de ontwikkeling van de Europese Unie of wordt de afstand tussen Roma en Bulgaren alleen maar groter?