Dankbaar werk: muziek in de zorg fleurt mensen op

In Franeker bij de Westerpoort wordt ook veel muziek gemaakt. Met Kerstmis was er zelfs een kerstbal. Krijn Dijkstra werkt er als begeleider maar is van nu af aan officieel ambassadeur van de muziek bij zorgorganisatie Noorderbreedte. Een nieuwe functie waarmee de zorggroep muziek beter in de zorg wil integreren. Het is een zoektocht voor Dijkstra maar hij heeft er veel zin in.

Muziek kan nog veel meer in de totale zorg van bijvoorbeeld dementerende ouderen worden geïntegreerd. Bij fysiotherapie kan het bijvoorbeeld helpen om te zingen of mooie muziek op te zetten waar mensen goed op reageren. "Je moet als verzorger misschien wel over een drempel," zegt Dijkstra. "Maar het kan de zorg een stuk fijner maken."

Verlichtend voor familie

Voor familieleden van dementerenden kan muziek ook verlichting bieden. Op het kerstbal zie je mensen blij dansen. Dat is voor partners ook fijn. Er komt dan even een glimlach terug, vertelt een van de mensen die met zijn dementerende vrouw bij het bal is. Nu is ze weer even blij. "Straks als we weer naar de kamer gaan, is dat weer weg," vertelt hij. "Maar deze momenten zijn dierbaar."