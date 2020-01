In de leegstaande loods aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden waar vrijdagavond brand was, is zaterdagochtend rondom kwart over elf opnieuw brand ontstaan. De brandweer was echter vlug ter plaatse en heeft ervoor gezorgd dat het vuur weer snel uit was. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Op het terrein is ook asbest aangetroffen.