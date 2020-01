Het is 'einepikewaar,' maar er komen toch geen eendjes bij Arum

"Op oudejaarsdag viste ik in de omgeving van Arum en toen dacht ik, verrek, die korf daar kon wel een ei in liggen. Dat kan toch niet een oud ei zijn, dat moet een nieuwe zijn," vertelt Popke van der Zee. "Maar een paar dagen later, afgelopen donderdag, kwam ik er weer en toen dacht ik: nu wil ik het zien. En toen lagen er meerdere eieren in. Dat is wel heel bijzonder."

Toch geen verse eieren

Maar wat blijkt nu: het zijn toch geen 'verse' eieren. In de uitzending van Sneon in Fryslân op Omrop Fryslân meldde meneer Mollema uit Arum zich. Hij is eigenaar van de eendenkorven.

"De eieren lagen er al meer dan een halfjaar in," vertelde hij. "Ze zijn toen niet uitgekomen en zijn al een tijdje rot." Dat betekent dat er binnenkort toch geen eendenkuikens uit zullen komen in Arum.

Eieren verplaatst?

Het is wel apart dat Van der Zee eerst maar één ei zag, en een paar dagen later meerderen. Mollema heeft daar wel een verklaring voor: "Het kan zijn dat andere dieren ze verlegd hebben, ratten ofzo."