Laatste Elfstedentocht exact 23 jaar geleden: Schaatsmuseum blijft hopen

Bootsma: "Het weer was ook wel anders. De jaren 1985 en 1986 zaten er voor, er lag een flinke plaat ijs maar het weer was niet te vergelijken. Ze begonnen met min vijf om een uur of half zes 's ochtends, en overdag was de gevoelstemperatuur tussen de min tien en de min achttien, windkracht vijf."

Wat als er een nieuwe tocht komt?

En wat nou als er weer eens een nieuwe Elfstedentocht komt? "Dan maken we daar ruimte voor, natuurlijk. Iedere Elfstedentocht die nu komt, daar krijg je natuurlijk meer spullen dan. De commercie en het verhaal eromheen worden steeds groter. Het is ook zo dat er dubbel zoveel mensen starten. Dat wil niet zeggen dat iedere nieuwe Elfstedentocht een grotere tentoonstelling krijgt, maar je moet wel keuzes maken in spullen. En van de eerste Elfstedentochten is ook gewoon minder. Daarna kwamen er meer fotografen, journalisten. Er werd meer geschreven en gefilmd," legt Bootsma van het schaatsmuseum uit.

'De natuur laat zich niet leiden'

Weerman Piet Paulusma zei deze week dat hij verwacht dat er binnen 7 jaar weer een Elfstedentocht komt. "Ik hoop dat hij gelijk heeft, maar ik durf mijn geld er niet op in te zetten. De natuur laat zich niet leiden. Dat de Elfstedentocht weer komt is een ding dat zeker is, maar het moet maar net meezitten. Niet te hard waaien, niet teveel sneeuw. In 2012 zaten we er ook niet ver vanaf," zegt Bootsma.